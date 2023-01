Ein Meer aus fließenden blauen Kleidern und stilvollen Anzügen füllte am vergangenen Samstag den Hugo-Wolf-Saal in Leibnitz. Das Motto des Abends: "Last Ones Standing – Ein stetiges Auf und Ab geht zu Ende". Im Mittelpunkt standen die 16 Maturantinnen und Maturanten der 8bw des BRG Leibnitz. Sie feierten nicht nur ihre eigene Leistung, sondern bescherten auch den Ballgästen einen gelungenen glamourösen Abend.

Nach dem traditionellen Spalierstehen beim Einlass folgte um 20.30 Uhr die Polonaise. Danach war die Tanzfläche frei für die Ballgäste und auch der Glückshafen konnte von ihnen gestürmt werden.

Pünktlich um Mitternacht war es dann so weit: Die Schlümpfe stürmten die Bühne und sorgten für eine Mitternachtseinlage, die in Erinnerung bleiben wird. Zusätzlich gab es einige Tanzeinlagen, die die Schülerinnen und Schüler in Gruppen aufführten.

Höhepunkt der Klasse

"Unser Maturaball war ein unvergessliches Erlebnis für jeden Einzelnen von uns. Wir haben ihn in vollen Zügen genossen und sind wahnsinnig stolz auf das, was wir geschafft haben", sagt Monique Kern, Klassensprecherin der 8bw.

In Anspielung auf das Motto des Ballabends bestätigt auch Klassenvorstand Karl Sommer: "Der Maturaball war sehr gut besucht und zählte sicher zu den 'Aufs' der Klasse."