Eingeschlagene Fenster, eine bröckelnde Fassade, ein heruntergekommenes Innenleben: Das ehemalige Direktionsgebäude der GKB in Wies hat seinen Glanz verloren. Im Jahr 2017 stand das leerstehende, imposante Haus zum Verkauf (wir berichteten). Wir haben nachgefragt, was seither in der Causa "GKB-Geisterhaus" passiert ist.