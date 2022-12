Als österreichische Klimawandelanpassungsregion ist es bereits bekannt. Zeit für das Stiefingtal, einen Schritt weiterzugehen. Die Bürgermeister der Gemeinden Allerheiligen bei Wildon, Empersdorf, Heiligenkreuz am Waasen, Pirching am Traubenberg, Ragnitz und St. Georgen unterzeichneten die EU-Charta "Anpassung an den Klimawandel". Damit verpflichten sie sich gemeinsam mit 149 anderen EU-Regionen, das Stiefingtal an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen.