Keine Zelte, keine Probleme, kein Bedarf: In Leibnitz und Deutschlandsberg sind insgesamt 717 Flüchtlinge untergebracht, die aktuelle Lage scheint im Griff zu sein. Von den hunderten Migranten, die vergangene Woche über den Grenzübergang in Spielfeld (Bezirk Leibnitz) gekommen sind, spüre man in den Gemeinden Leibnitz, Stainz und Deutschlandsberg nichts.