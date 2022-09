"Grillen ist leiwand, kein Aufwand", so lautet das Motto des jungen Unternehmerpaares Fabian Kainz und Franziska Holzer. In ihrer am 24. September eröffneten Grillhütte in St. Veit in der Südsteiermark wird das Motto in die Tat umgesetzt. Grillliebhaber können hier von September bis April vier verschiedene Menüs grillen.