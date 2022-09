Der bekannte bayrische Investor und Wahlsüdsteirer Hans Kilger sagt nicht nur zu Immobilien in der Südsteiermark immer wieder "Ja, ich will", sondern vor Kurzem auch zu seiner Hoteldirektorin Cecilia Schwalme. Seit geraumer Zeit managt sie die Burg Stromburg in Deutschland, inklusive des dazugehörigen Restaurants und sämtlichen Veranstaltungen.