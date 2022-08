Starke Leistungen boten die Teilnehmer aus dem Bezirk Leibnitz beim Landesentscheid im Pflügen der Landjugend Steiermark in Burgau. Allen voran Martin Gollner von der Landjugend Allerheiligen bei Wildon, der nach 2014, 2016 und 2021 seinen vierten Landessieg in der Klasse "Drehpflug Standard" feierte. Ebenfalls überzeugen konnte Maximilian Mitteregger von der Landjugend Lang-Lebring, der sich als einziger Starter in der Kategorie "Beetpflug" ebenfalls zum Landessieger kürte.