Auch in den Sommermonaten werden in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg Coronaneuinfektionen verzeichnet. Mit Stand 18. Juli, 24 Uhr sind im Bezirk Leibnitz 608 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Damit liegt Leibnitz unter den steirischen Bezirken auf dem sechsten Platz. Deutlich weniger Neuinfektionen werden im Bezirk Deutschlandsberg verzeichnet: Hier gibt es aktuell 368 Infizierte. Dies ist der drittniedrigste Wert in der Steiermark.