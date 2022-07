Als "MARSupilamis" gingen sie an den Start, nun ist es geschafft. Sechs Monate lang haben die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse der Volksschule aus St. Veit in der Südsteiermark ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Kraft beim internationalen Bewerb "Mission X – Train like an Astronaut" der Weltraumorganisation ESA trainiert. Mehrmals in der Woche stellten sie sich unterstützt durch ihre Lehrerinnen verschiedenen wissenschaftlichen und sportlichen Missionen, züchteten Gemüse unter Weltraumbedingungen und bauten bionische Hände.