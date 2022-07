Feier in Deutschlandsberg

Startschuss gefallen: GKB steht bis 2028 komplett unter Strom

Am Dienstag wurde der erste Oberleitungsmast zur Elektrifizierung des GKB-Streckennetzes am Bahnhof in Deutschlandsberg feierlich aufgestellt. 2025 sollen bereits die ersten E-Züge unterwegs sein.