Jetzt ist es fix: Die Infrastruktur der GKB wird von der ÖBB übernommen. Aus dem Büro von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler heißt es, dass die Übernahme mit dem Finanzministerium gestern beschlossen worden ist. "Als 100-Prozent-Tochter des Klimaschutzministeriums leistet die GKB nicht nur einen Beitrag zur Verkehrswende, vor allem bringt sie täglich Tausende Steirer gut und sicher an ihr Ziel. Die GKB hat Tradition und steht für die Bahn in der Steiermark. Diese Rolle wollen wir in Zukunft stärken", heißt es.