Es ist so weit: Nachdem die Straßer Faschingsgilde ihre Faschingssitzungen coronabedingt verschieben musste, feiern die Narren am kommenden Freitag, dem 22. April, Premiere im Straßer Kultursaal. Unter dem Motto "Willkommen in der Antike" heißt es ab 19.30 Uhr wieder Lachen ohne Ende.