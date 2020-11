Facebook

Zahl der Neuinfizierten steigt weiter: Noch ist keine Trendwende zu beobachten © Daniela Brescakovic

Um Mitternacht ist in Österreich der zweite Lockdown in Kraft getreten, zwar soll es in den kommenden Tagen, laut Bundesregierung, noch keinen merkbaren Unterschied bei der Zahl der Neuinfektionen geben, der spürbare Rückgang soll sich aber in den nächsten Wochen zeigen.