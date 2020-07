Facebook

Die Freiwillige Feuerwehr Wildon in der Nacht bei Räumungsarbeiten in Wurzing © FFF Wildom

Starkregen, Windböen und umgefallene Bäume: Nach den heftigen Gewittern mussten mehrere Feuerwehrleute in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg gestern erneut ausrücken. Am Montag hatten umgeknickte Bäume und abgebrochene Äste – etwa bei Wildon – die Straße versperrt. Pump- und Aufräumarbeiten waren die Folge. Am Mittwoch richtete der Sturm erneut zahlreiche Schäden an: So musste unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Wildon in der Nacht ausrücken und einen umgestürzten Baum in Wurzing von der Straße räumen. Den Wetterprognosen zufolge werden heute erneut heftige Gewitter erwartet.