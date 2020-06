Facebook

WKO-Granden beim Treffen auf der Weinebene: Manfred Kainz (Deutschlandsberg), Josef Herk (Steiermark), Jürgen Mandl (Kärnten), Gerhard Oswald (Wolfsberg) © WKO

In nur 45 Minuten sollen Reisende ab 2025 per Bahn von Klagenfurt nach Graz und umgekehrt brauchen. „Dadurch besteht die Möglichkeit einer komplett neuen Erschließung für die Arbeitswelt“, ist Manfred Kainz von der Wirtschaftskammer Deutschlandsberg überzeugt. Was zwischen Wiener Neustadt und Wien längst Usus ist, soll künftig auch in der Großregion Südösterreich gelingen: ein engeres wirtschaftliches Zusammenrücken.