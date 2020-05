Facebook

Rund 16.000 Personen befinden sich in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz aktuell in Kurzarbeit © APA/BARBARA GINDL

Schon der März bescherte der Süd- und Südweststeiermark coronabedingt eine Rekordarbeitslosigkeit, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hatte. Ein Trend, der sich erwartungsgemäß auch im April fortsetzte. Laut aktuellen Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) waren Ende April im Bezirk Deutschlandsberg 2816 und im Bezirk Leibnitz 4457 Personen als arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem April des Vorjahres hat sich die Arbeitslosigkeit damit mehr als verdoppelt (+ 119,3 % in Deutschlandsberg und + 113,8 % in Leibnitz). Hinzu kommen noch insgesamt 777 Personen, die sich in Schulungen des AMS befinden, wobei es hier in beiden Bezirken einen leichten Rückgang gibt.