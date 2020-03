Südsteirer Jakob Harkamp und Nikolaus Hufnagl aus Weiz verbringen ihr Auslandssemester in Amman in Jordanien. Das Coronavirus ist auch dort präsent, heimkommen wollen die beiden erst einmal nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nikolaus Hufnagl (links) und Jakob Harkamp studieren in Amman © Privat

Vier Tage galt die Ausgangssperre in der jordanischen Hauptstadt Amman aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus. Vor die Haustür durfte in dieser Woche niemand. Am 25. März wurde die Ausgangssperre wieder gelockert, die beiden steirischen Studenten Jakob Harkamp aus St. Nikolai im Sausal und Nikolaus Hufnagl aus Weiz dürfen ihre Wohnung wieder verlassen, aber nur zwischen 10 und 18 Uhr. Dann ertönt eine Sirene als Signal, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. "Wenn man danach noch draußen ist, wird man verhaftet", erzählen die beiden, die an der FH Joanneum International Management studieren.