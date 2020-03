Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Wintereinbruch sorgte am Donnerstag für rutschige Straßen in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz. Die Feuerwehren hatten mehrere Einsätze.

Schnee in der Südsteiermark

Die Freiwillige Feuerwehr Großklein musste zu zwei Fahrzeugbergungen ausrücken © FF Großklein

Überraschend kam er zwar nicht, dennoch sorgte der Wintereinbruch mit mehreren Zentimetern Neuschnee am Donnerstag für mehrere Zwischenfälle im Straßenverkehr. Verletzte gab es dabei ersten Informationen nach nicht. Die Freiwilligen Feuerwehren mussten aber zu mehreren Fahrzeugbergungen ausrücken. So auch die FF Großklein, die Donnerstagvormittag gleich zwei Mal binnen kurzer Zeit alarmiert wurde. In beiden Fällen waren Pkw auf der schneeglatten Fahrbahn von der Straße abgekommen und mussten geborgen werden. Ähnliche Einsätze gab es für die Freiwilligen Feuerwehren Gamlitz, Leutschach und Wohlsdorf. Letztere musste einen hängen gebliebenen Lkw bergen.