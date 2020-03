Facebook

Die Mühle lauft bei Kiendler in Ragnitz im Vollbetrieb, der stationäre Elektrohandel steht aber still © KK

So einen hohen Anstieg der Arbeitslosigkeit innerhalb einer Woche gab es beim AMS Leibnitz noch nie. Am 16. März – also dem Beginn der restriktiven Maßnahmen zur Corona-Eindämmung mit Geschäftsschließungen und Ausgangsbeschränkungen – waren 2543 Personen als arbeitslos gemeldet. Am Morgen des 23. März waren es 4071 – eine Zunahme von rund 60 Prozent!