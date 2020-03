Corona-Krise in der Region"Der Zusammenhalt im Ort ist wirklich imponierend"

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Stephan Oswald, Bürgermeister in St. Stefan/Stainz © (c) Robert Lenhard (Robert Lenhard)

In St. Stefan ob Stainz sei die Situation wie allerorts gespenstisch, erzählt Bürgermeister Stephan Oswald. Zwar erreichen ihn immer wieder Anrufe, auch um Schutzmasken wird gefragt, aber alles in allem sei die Stimmung in der Bevölkerung noch relativ ruhig. Auch das Lieferservice, das die Gemeinde in Kooperation mit dem Nahversorger, der Trafik und der Apotheke ins Leben gerufen hat, wird noch nicht allzustark genutzt. Oswald: „Die Solidarität im Ort ist enorm. Viele Private bieten sich an, Essen auszuführen. Aber noch sind unsere Ressourcen ausreichend. Aber dieser tolle Zusammenhalt ist imponierend.“