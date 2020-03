In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz wird auf Hochtouren gearbeitet © Robert Lenhard

Einen rasanten Anstieg an Corona-Fällen verzeichnet derzeit der Bezirk Leibnitz. Die Zahl an Infizierten ist auf 34 angestiegen. Mittwoch waren es noch 22 positive Fälle. Am 17. März waren es noch 19 positive Coronafälle (Stand 17. März, 22:30 Uhr). Am Dienstag, 17. März, sprach man am Nachmittag noch von 14 Fällen.