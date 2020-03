In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pferdebesitzer in Einstellbetrieben hoffen, dass sie auch weiterhin zu ihren Pferden dürfen © Jonas Pregartner

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf unser tägliches Leben ist einschneidend. Immer wieder erreichen uns auch Anrufe besorgter Pferdebesitzer, die ihre Tiere in Reitställen untergebracht haben und die jetzt Angst haben, dass sie künftig auf absehbare Zeit nicht mehr zu ihren Vierbeinern dürfen. Auch auf Social Media ist das ein sehr großes Thema. Da geht es um Stallsperren, Auszugsverbote und generell darum, was rund ums Pferd derzeit erlaubt ist und was nicht.