Qualität und Regionalität zeichnet die Säfte des Vater-Sohn-Duos Franz und Bernhard Schriebl aus. Jetzt sind sie Köpfe des Jahres in der Kategorie "Wirtschaft und Forschung".

Die Köpfe des Jahres in Wirtschaft und Forschung: Franz und Bernhard Schriebl © Jürgen Fuchs

Als „Saftladen“ von sich reden zu machen, gefällt wohl den wenigsten Firmenchefs. Franz und Bernhard Schriebl sind eine Ausnahme. Vorausgesetzt, man meint den Begriff im wörtlichen Sinn. Etwas anderes kommt aber ohnehin nicht in Frage. Mit seinem Betrieb „Ribes“ – abgeleitet von der botanischen Bezeichnung für die Ribisel – zählt das Vater-Sohn-Duo aus St. Stefan ob Stainz zu den renommiertesten Fruchtsaftherstellern im deutschsprachigen Raum. Nicht umsonst durften die beiden im November den „Süßmoster-Preis 2019“ – in der Branche als Fruchtsaftoscar bekannt – in Deutschland entgegennehmen.