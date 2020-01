Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Reinhold Höflechner am Grenzübergang Spielfeld (Archivbild) © Thomas Wieser

Für seine Pläne betreffend grenznahe Asylverfahren und mögliche neue Asylzentren in Grenznähe stand Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag schwer in der Kritik. Letztlich ruderte er zurück und will nun doch keine neuen Asylzentren. Eine der wenigen positiven Äußerungen kam von seinem Parteifreund Reinhold Höflechner, Bürgermeister der Marktgemeinde Straß, auf deren Gebiet auch der Grenzübergang Spielfeld liegt. Gegenüber dem ORF meinte er, dass er sich Spielfeld als Ort für ein Aufnahmezentrum durchaus vorstellen könne. Vorausgesetzt, ein solches wird ordentlich geführt, sehe er auch keinen Grund zur Beunruhigung für die ansässige Bevölkerung.