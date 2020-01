Der Betrieb ist mit rund 1,24 Millionen Euro verschuldet. Als Grund gibt der Unternehmer die hohen Kosten für die Renovierung seiner Betriebsstätte an.

Das Hotel und Wirtshaus Zangl in Leutschach meldete am Dienstag Insolvenz an. Der Hotel- und Gastronomiebetrieb ist mit rund 1,24 Millionen Euro verschuldet. Die Aktiva belaufen sich auf 482.000 Euro. Das berichtet der Kreditschutzverband KSV 1870. Der Vorschlag zur Sanierung sieht eine zwanzigprozentige Sanierungsplanquote innerhalb von zwei Jahren vor.