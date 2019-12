In Schwanberg kollidierte ein Lieferwagen mit einem Pkw und mit einem Lkw. Zwei Personen wurden verletzt.

Beim Unfalleinsatz © FF Rettenbach

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag auf der B 76 in Rettenbach (Gemeinde Schwanberg). Eine Pkw-Lenkerin hat ihr Fahrzeug abgebremst, weil ein vor ihr fahrendes Auto links abbiegen wollte und deshalb angehalten hatte. Der Lenker des Lieferwagens (26), der hinter der Frau ebenfalls in Fahrtrichtung Schwanberg unterwegs war, dürfte dies übersehen haben und kollidierte mit dem Pkw der 54-Jährigen. Dieser wurde daraufhin seitlich gegen einen Lkw gedrückt, den ein 44-Jähriger lenkte und der Richtung Deutschlandsberg unterwegs war.