Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fleischermeister Erich Brand, Bauernkammer-Obmann Gerald Holler, Seminarbäuerin Johanna Aust, Rindermäster Hannes Zach, Claudia Doppler (LWK) und Bezirksbäuerin Grete Kirchleitner beim Aktionstag © Robert Lenhard

Es ist derzeit das Thema schlechthin: Kaum ein Bereich kann sich der weltweiten Klimadebatte entziehen. Das gilt freilich auch für die Landwirtschaft, die zunehmend ins Visier von Klimaschützern gerät. Kritik in Hinblick auf den CO2-Ausstoß gibt es vor allem an der (Massen)tierhaltung zum Zweck der Fleischproduktion.

Zu Unrecht, wie die Landwirtschaftskammer Steiermark meint. Bei einem steiermarkweiten „Tag des Rindfleisches“ ist man am Freitag und Samstag in Fleischereien quer durchs Land um Aufklärung der Konsumenten bemüht.