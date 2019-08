Der Einrichtungsspezialist Kamper in Tillmitsch hat den Zuschlag für die Möblierung der Sitzungssäle im generalsanierten Parlamentsgebäude in Wien erhalten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geschäftsführer Martin Kamper mit einer rund 130 Jahren alten Tür aus dem Parlament, die in Tillmitsch saniert wird © Robert Lenhard

Von wegen Sommerloch – bei der Kamper Handwerk- und Bau Gmbh in Tillmitsch sind die Auftragsbücher auch in der Haupturlaubszeit gut gefüllt. Grund dafür ist neben dem Kerngeschäft – der Einrichtung von hochwertigen Hotels und Privatresidenzen in ganz Europa – ein öffentlicher Auftrag von höchster Stelle. Der 2013 von Hart bei Graz in die Südsteiermark übersiedelte Vorzeigebetrieb wirkt nämlich maßgeblich an der Sanierung des Parlamentsgebäudes in Wien mit.