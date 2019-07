Der Gamlitzer Weinbauer Peter Skoff hat in seinen Weinbergen 320 Olivenbäume ausgepflanzt. Die erste Ernte sieht vielversprechend aus.

Die südsteirischen Olivenbauern Peter Skoff senior und junior © Anton Barbic

Nicht nur der Klimawandel macht's möglich, sondern auch eine gehörige Portion Mut. Am Weingut von Peter Skoff am Kranachberg in Gamlitz wachsen neben Weinreben neuerdings auch Oliven. Auf einer Fläche von 0,6 Hektar wurden im heurigen Frühjahr 320 zweijährige Olivenbäume gepflanzt, die nun bereits erste Früchte tragen.

Die aus der Toskana stammenden Olivenbäume – insgesamt vier Sorten, bei denen die reifen Früchte zur Ernte im November alle grünfarben sind – sollen mehr sein als nur eine Spielerei.