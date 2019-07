Sommergespräch Alfred und Alice Liechtenstein: "Wir haben unseren Platz gefunden"

Alfred und Alice Liechtenstein gehören zu einem alten Adelsgeschlecht. Aber was bedeuten ihnen Titel? Wie modern leben sie? Wie steht es um das umstrittene riesige Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm? Und was macht die Weststeirer aus?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alice und Alfred Liechtenstein in ihrem Wohnzimmer. Die Tapete aus China ist rund 300 Jahre alt © Wieser

Wir sitzen hier gemütlich in ihrem wunderbaren Renaissanceschloss Hollenegg bei Deutschlandsberg, dessen älteste Teile mehr als 800 Jahre alt und das seit 200 Jahren im Besitz der Adelsfamilie Liechtenstein ist. Sie wohnen seit rund fünf Jahren mit ihren Kindern in dem Schloss. Wie lebt man als Schlossherrin bzw. Schlossherr?

Alice Liechtenstein: Man stellt es sich viel romantischer vor als es in Wirklichkeit ist. Der Alltag ist wie in jedem anderen Haus auch, man vergisst, dass man in einem Schloss ist. Wir haben nur mehr Stiegen als die meisten Häuser. Der Mittelteil, in dem wir wohnen, hat rund 800 Quadratmeter. Insgesamt gibt es rund 2000 Quadratmeter mit vielen Prunkräumen.

Alfred Liechtenstein: Es wohnen auch ein Ehepaar und ein Forstarbeiter im Schloss. Viele Teile sind nicht bewohnt, es gibt nicht überall Strom und eine Heizung.

Alice: Und Quadratmeter, die man nicht bewohnt, sind natürlich teuer.