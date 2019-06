Facebook

Bürgermeister Josef Niggas © Ballguide/Manuel Hanschitz

Seit gut zwei Jahren setzt sich die ÖVP in Lannach für die Umwidmung eines rund 12.500 Quadratmeter großen Grundstücks in Hörmsdorf in Bauland ein, seit gut zwei Jahren stimmt die Opposition dagegen. Vor einer Woche resultierte dieses Patt im Rücktritt von Vizebürgermeister Robert Sauer und dessen Schwägerin Franziska Gönitzer. Heikles Detail: Sauer ist einer von sechs Eigentümern der betroffenen Parzellen in Hörmsdorf, rund ein Fünftel der Fläche gehört ihm. Bei Abstimmungen mussten er und Gönitzer wegen Befangenheit jedes Mal den Saal verlassen. Die nötige Zweidrittelmehrheit, die für Änderungen im Flächenwidmungsplan nötig ist, konnte die ÖVP ohne deren Stimmen aber nicht erreichen.