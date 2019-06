Kleine Zeitung +

Führung durch das gefährdete Europaschutzgebiet Großer Andrang an der Schwarzen Sulm

Die Schluchtstrecken an der Schwarzen und Weißen Sulm gelten als Europaschutzgebiet. Kürzlich fand dort ein Tag der Artenvielfalt statt. Aber was macht die Gegend so besonders?