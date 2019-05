Kleine Zeitung +

Alte Filiale monatelang gesperrt Ein zweistöckiger McDonalds für die Südsteiermark

Die McDonalds-Filiale in Gralla soll noch heuer erneuert und ausgebaut werden. Das Restaurant könnte drei bis vier Monate gesperrt werden. Ausbaupläne gibt es auch für den Eurospar in Leibnitz: Dieser könnte zu einem Interspar aufgewertet werden. Und: Neuer Hofladen am Hauptplatz Leibnitz.