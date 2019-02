Kleine Zeitung +

Tiroler Urteil Almbauern in der Süd- und Weststeiermark bangen um ihre Existenz

Bauern in der Süd- und Weststeiermark sehen die Almwirtschaft durch das Tiroler Gerichtsurteil in Gefahr. Konkrete Lösungen sind derzeit keine in Sicht, Gedanken mache man sich allerdings viele.