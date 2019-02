Facebook

Seit Dienstag wird das Gebäude in der Otmar-Rußheim-Straße abgetragen © Barbara Kluger

Das Gebäude in der Otmar-Rußheim-Straße, in dem früher ein Hofer-Lebensmittelmarkt untergebracht war, wird nun abgerissen. Jahrelang stand das Gebäude leer. Zuletzt wurde das Gelände für Flohmärkte genutzt. Am Dienstag haben die Arbeiten zum Abriss begonnen. In Zukunft sollen auf dem Areal Wohnungen entstehen.