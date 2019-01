Facebook

Gegner der Fusion: Ruth Siegel, Harald Lederer (links) und ihre Kollegen aus Bad Gams © KK

Klare Kritiker der Gemeinde-Fusionen in der Steiermark sind etwa viele Vertreter der FPÖ. „Die Fusionen haben wirtschaftlich nichts gebracht“, meinen etwa Ruth Siegel (FP-Gemeinderätin in Deutschlandsberg) und Daniel Kos, FPÖ-Stadtrat in Leibnitz. Siegel bedauert vor allem, dass Frauental nicht mit der Stadt Deutschlandsberg fusioniert wurde. "Ein Wahnsinn, dass man nicht einfach sagt, Frauental gehört zur Stadt."

