Josef Wallner, Bürgermeister in Deutschlandsberg, hat die Fusionen stets befürwortet. Vor vier Jahren wurde die Stadt dann mit Bad Gams sowie Trahütten, Kloster, Osterwitz und Freiland zusammengelegt. Wieso die Stadtgemeinde nun mehr Geld hat – und wer davon profitiert.

Gemeindefusion in Deutschlandsberg

Deutschlandsbergs Stadtchef Josef Wallner (Mitte) mit Ex-Bürgermeister Peter Senekowitsch und Gemeinderat Peter Neumeister aus Bad Gams © Wieser

Herr Wallner: Vier Jahre ist die Gemeindefusion von Deutschlandsberg mit Bad Gams, Trahütten, Osterwitz, Freiland und Kloster her. Im Rückblick: War diese Fusion der Bezirksstadt mit dem Nachbarort und den vier kleinen Berggemeinden der richtige Schritt?

JOSEF WALLNER: An und für sich schon. Es war wichtig, über 10.000 Einwohner zu kommen. Wir haben in der Stadtgemeinde nun eine große Vielfalt. Die Stadt ist immateriell reicher geworden. Wir sind materiell aber nicht reicher geworden. Da hätten wir die Gemeinde Frauental dazu kriegen müssen.

