Anton Seidl verstarb am Sonntag im Alter von 69 Jahren © K.K.

Tiefe Betroffenheit herrscht in der Rot-Kreuz-Familie über den Tod von Anton Seidl. Der langjährige ehrenamtliche Blutspendereferent des Bezirks Leibnitz ist am Sonntag im Alter von 69 Jahren unerwartet verstorben. "Toni", wie er von seinen Freunden genannt wurde, war seit 2007 Mitglied beim Roten Kreuz. Die Funktion des Blutspendereferenten im Bezirk hatte er bis Ende 2016 inne. Er begleitete und organisierte in dieser Zeit unzählige Blutspendeaktionen und war für die Spenderbetreuung verantwortlich. Seine allzeitige Hilfsbereitschaft bewirkte eine hohe Wertschätzung bei Blutspendern und Helfern. Auch im Ausschuss des Bezirkes und bei der Team Österreich Tafel half er mit und verteilte Essen.