Christoph, Vater Erwin sowie Michael und Wolfgang Preißl © LFV/Meier

In der Feuerwehrschule in Lebring stand am Samstag die Atemschutz-Leistungsprüfung an. Außergewöhnlich: mit Christoph, Erwin sowie Michael und Wolfgang Preißl ging eine Familie auf "Goldkurs".