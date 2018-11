Facebook

© Rainbows

Wenn die Eltern sich trennen oder scheiden lassen, brechen für die Kinder schwierige Zeiten an. Weil gerade in Trennungsphasen die Eltern sehr mit sich selbst beschäftigt sind, bleiben die Kinder oft auf der Strecke. Damit sie mit ihrer Angst, Wut und Trauer umgehen lernen, bietet der Verein Rainbows eigene Gruppen an, in denen der Umgang mit diesen und weiteren Gefühlen altersgerecht aufgearbeitet wird.

In Leibnitz und in Stainz starten demnächst wieder Rainbows-Gruppen. Je eine Gruppe gibt es für Kinder im Volksschulalter, je eine für Kinder von zehn bis zwölf Jahren. In allen Gruppen gibt es noch Plätze. „Auch Jugendgruppen können bei Bedarf ins Leben gerufen werden, sagt Fachbereichsleiterin Christine Wassermann.

Der Verein Rainbows bietet auch Trauerbegleitung für Kinder, die einen nahen Angehörigen durch einen Todesfall verloren haben. Diese werden in Form von Einzel- und Familienbegleitung angeboten. „Wenn gewünscht, kommt die Mitarbeiterin zum Erstgespräch auch in die Familie“, so Wassermann.

Für Leibnitz und die Weststeiermark sucht der Verein derzeit eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter. Anmeldungen und weitere Informationen unter der Telefonnummer 0316-67 87 83.