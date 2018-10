Facebook

Fliegenfischer aus ganz Europa sind derzeit im Gamsbad anzutreffen. Darunter der Hollenegger Bernd Wiesbauer, Gerhard Wimmer-Etz aus Graz, der Schotte Bryan McGlasham und der Brite Brian Martin © Barbara Kluger

An der Spitze der Rute sieht man genau, wie der Wurf wird“, sagt Bernd Wiesbauer, während er einem Prüfungskandidaten dabei zusieht, wie dieser elegant seine Angelrute schwingt und mit der knallorangen Schnur Achter und Schleifen in den Himmel malt. Der 56-Jährige weiß, wovon er spricht. Schließlich ist er in Sachen Fliegenfischen eine der führenden Persönlichkeiten – weltweit. „Unlängst bin ich durch den Yellowstone gegangen und wildfremde Leute dort haben mich gekannt! Fliegenfischen hat in den USA einen extrem hohen Stellenwert. Und bei uns weiß mein Nachbar nicht einmal, was ich tue!“

