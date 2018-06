Der Ex-Elitesoldat Bernhard Theissel reiste mehrfach in das abgelegene Orinoko-Gebiet in Südamerika, wo er bis zu den Ureinwohnern vorstieß. Nun schrieb der Südsteirer ein Buch über seine Abenteuer.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Theissel zu Gast bei einer Yanomami-Zeremonie © Privat

Giftige und gefährliche Tiere, viel Regen, wenig Schlaf, Spinnen zum Essen und riesige Ameisen als unerwünschte Besucher in der Hängematte – und all das im tiefsten Dschungel, ohne Strom und Handyempfang.

Viele Strapazen nahm Bernhard Theissel in den letzten Jahren auf sich. Vier ausgedehnte Reisen führten den pensionierten Oberst des Bundesheeres in die Urwälder von Venezuela und Brasilien, zu den Yanomami-Indios, einem der urtümlichsten Völker der Welt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.