Eine großangelegte Suchaktion hielt in der Nacht von Sonntag auf Montag die Einsatzkräfte in Arnfels auf Trab. Ausgelöst wurde diese, weil ein männlicher Bewohner eines örtlichen Seniorenwohnheims als abgängig gemeldet worden war. Koordiniert wurde die Suche von der Feuerwehr Arnfels. Aufgeteilt in mehrere Trupps wurde das umliegende Ortsgebiet durchsucht, als Unterstützung wurde auch eine Drohne angefordert.

Die Feuerwehrdrohne konnte am Boden bleiben © FF Arnfels

Diese konnte jedoch am Boden bleiben, weil der vermisste Mann am Montag gegen 1 Uhr früh aufgefunden wurde. Er war ansprechbar und erlitt durch einen Sturz leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen. Die Erstversorgung erfolgte durch das Rote Kreuz, eine weitere medizinische Abklärung wurde veranlasst.