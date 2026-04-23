Angesichts steigender Energiepreise und anhaltender Probleme im öffentlichen Verkehr machen die Grünen Druck in Sachen Mobilitäts- und Energiewende in den Regionen. Gemeinderätin und Grünen-Bezirkssprecherin Maria Huber und Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner hoben dabei konkrete Punkte hervor.

„Die Preisentwicklung beim Sprit und die damit verbundene wirtschaftliche Abhängigkeit vom Ausland sind Anlass, alte und überholte Systeme zu verlassen und die Transformation am Land voranzutreiben. Es braucht einen politischen Schulterschluss“, meint Schönleitner.

Lambert Schönleitner verlangt in den Regionen eine Aufwertung des öffentlichen Verkehrs © Grüne

Bei der Energieversorgung beklagen die Grünen die Abhängigkeit vom Ausland. „Wer weiter auf teures Erdöl und Sprit von labilen Weltmärkten setzt, fährt ökonomisch nicht nur teuer, sondern auch gegen die Wand“, kritisiert Huber und fordert einen raschen Umstieg auf selbst erzeugte und saubere Energie.

E-Mobilität am Land

Schönleitner beklagt das sture Setzen auf Verbrennermotoren: „Die Zukunft gehört der elektrischen Mobilität. Das wird in der Stadt und am Land der Fall sein“. In diesem Zusammenhang kritisieren die Grünen auch die Einstellung des Regiomobils in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. „Das Pilotprojekt war ein Erfolg. Der große Zuwachs an Öffi-Nutzern bestätigt das. Ältere Menschen aus bergigeren Gegenden waren viel mit Regiomobil unterwegs“, erklärt Huber.

Die Finanzierung der Öffis sollte für Huber vom Land erfolgen und nicht von Gemeinden. Weiters ist in den Forderungen noch eine Preisbremse für das Klimaticket (“Bei Spritpreisen gibt es eine Bremse, bei den Klimatickets nicht“) sowie eine bessere Anbindung an die Koralmbahn (Klimaticket für Steiermark und Kärnten) enthalten.