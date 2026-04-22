Am Dienstag kam es gegen 13.51 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B69 – Südsteirische Grenzstraße in St. Oswald ob Eibiswald. Aus noch unbekannten Gründen kam ein Pick-up in einer Kurve von der Straße ab, überschlug sich auf der steilen Böschung und kam mehrere Meter unterhalb der Straße zum Stillstand.

Die Feuerwehr St. Oswald ob Eibiswald, Polizei und Rotes Kreuz rückten zum Einsatz aus. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie von den Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte einen Brandschutz auf. Die Bergung war laut Einsatzkräften aufgrund des unwegsamen Geländes aufwendig. Mittels Traktor und Seilwinde konnten sie das schwer beschädigte Fahrzeug bergen.