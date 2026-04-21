Dienstagfrüh, kurz nach 7.30 Uhr, wurden die Feuerwehren Mooskirchen, Breitenbach-Hötschdorf und Blumegg-Teipl aufgrund einer starken Rauchentwicklung in den Ortsteil Gießenberg (Gemeinde Mooskirchen) alarmiert.

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Hausbesitzer bereits erste Löschmaßnahmen gesetzt und konnte den Brand dadurch eindämmen“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen. Zwei Atemschutztrupps gingen in den Keller vor und löschten den Brand vollständig ab. Anschließend wurde das Brandgut aus dem Gebäude entfernt. Aufgrund des laufenden Atemschutzeinsatzes wurde die Feuerwehr Söding als Rettungstrupp nachalarmiert.

Mithilfe eines Druckbelüfters wurde der Rauch im Gebäude entfernt, so die Feuerwehr. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben. Auch das Rote Kreuz war vor Ort.