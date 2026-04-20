Das Dachdecker- und Spenglereigewerbe Herischko Dach GmbH in Bad Schwanberg ist pleite. 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen. Das Konkursverfahren wurde am Landesgericht Graz beantragt.

Wie der Kreditorenschutzverband von 1870 (KSV1870) informiert, ist der Hauptgrund, dass einige Großprojekte aufgrund massiv gestiegener Kosten nicht mehr rentabel gewesen sind. Erschwerend kamen neben Auftragsverschiebungen, und -stornierungen auch ausständige Zahlungen von Kunden hinzu.

927.600 Euro an Verbindlichkeiten

Die Restrukturierungsmaßnahmen, wie die Verkleinerung der Mitarbeiteranzahl und des Fuhrparks, haben nicht ausgereicht um die hohen Fixkosten zu senken. Folglich konnten diese auch nicht mehr durch Einnahmen aus Bauprojekten gedeckt werden. Nun verzeichnet das weststeirische Unternehmen rund 927.600 Euro an Verbindlichkeiten gegenüber 55 Gläubigern. Die Aktiva betragen 565.200 Euro.

Wie es nun mit Herischko Dach GmbH weitergeht, ist unklar. Zum einen sagt René Jonke, KSV1870 Leiter Region Süd: „Der zu bestellende Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt.“ Seitens des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) heißt es indes, dass man sich bereits mit dem Insolvenzantrag mit der Schließung des Unternehmens einverstanden erklärt.