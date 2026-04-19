Seine Geduld ist fast aufgebraucht. Seit Jahren sucht Peter Praschag für Turtle Island nach einem Standort, der die derzeit auf vier Orte verteilte Schildkröten-Erhaltungszuchtstation vereinen könnte. Bekenntnisse aus der Politik gebe es zwar, sagt Praschag, doch ein passendes Grundstück fehlt weiterhin. Nun macht der promovierte Zoologe und Biologe deutlich: Noch diesen Sommer soll eine Richtungsentscheidung fallen. Wenn sich in der Steiermark nichts bewege, denke er daran, mit seinem Lebenswerk ins Ausland abzuwandern.

Wie viel dabei auf dem Spiel steht, zeigt die Dimension des Projekts: Nach eigenen Angaben betreut Praschag mehr als 3000 Tiere aus über 300 Arten – und damit die weltweit größte und artenreichste Schildkrötenstation ihrer Art.

Vier Standorte

Derzeit ist Turtle Island auf vier Standorte verteilt: drei in Graz und einen in Deutschlandsberg. Genau diese Zersplitterung mache den Betrieb zunehmend schwierig. Personal, Technik, Betreuung und Infrastruktur müssen auf mehrere Orte aufgeteilt werden – eine Dauerlösung sei das nicht, betont Praschag.

Zwischen Zuspruch und Stillstand

Aus der Politik habe es zuletzt erneut positive Signale gegeben. Auch aus dem Büro von Landeshauptmann Mario Kunasek heißt es, man wolle Praschag bei der Suche nach geeigneten Grundstücken bestmöglich unterstützen. Doch nach vielen Gesprächen und verworfenen Varianten schwindet bei Praschag und seinem Team zunehmend die Hoffnung.

Der Schildkrötenexperte betont, dass er Turtle Island am liebsten in der Steiermark halten würde. Hier wolle er das Erbe seines Vaters fortführen – nicht als Provisorium, sondern als öffentlich zugänglichen Zoo mit langfristig tragfähiger Finanzierung.

Turtle Island, so Praschag, verbinde Wissenschaft, Forschung, Tourismus und Nachhaltigkeit, und habe das Potenzial, zu einem Leuchtturmprojekt für die gesamte Region zu werden. Zugleich verweist er darauf, dass Graz als einzige Großstadt Österreichs keinen Zoo habe. Jährliche Umfragen an Schulen und Kindergärten würden immer wieder zeigen, dass ein Zoo zu den größten Wünschen vieler Grazer Kinder für ihre Heimatstadt zählt.

Peter Praschag und sein Team mit Galapagos-Schildkröten am Standort Deutschlandsberg. Bei der Versorgung der Schildkröten stoßen die ehrenamtlichen Helferinnen zunehmend an ihre Grenzen © Turtle Island

Angebot aus Kreta liegt auf dem Tisch

Während in der Steiermark weiter nach einer Lösung gesucht wird, gebe es bereits konkrete Signale aus Griechenland, bestätigt Praschag. Auf Kreta, genauer im Bereich Almyros östlich von Heraklion, habe man ihm ein geeignetes Grundstück für den zukünftigen Betrieb von Turtle Island angeboten. Das Klima sei für die Haltung wärmeliebender Schildkröten deutlich günstiger als in Österreich, auch die touristischen Voraussetzungen seien dort ideal. Zudem sei vor Ort nicht nur Interesse am Projekt vorhanden, sondern auch Bereitschaft, dessen Entwicklung aktiv zu unterstützen.

Was der Standort können muss

Für den Betrieb von Turtle Island benötigt Peter Praschag eine ausreichend große Liegenschaft – mindestens 1,5 Hektar – gute Lichtverhältnisse und vor allem Energie. Schildkrötenhaltung sei teuer, Wärme ein zentraler Faktor. Deshalb bringt Praschag selbst den Wärmespeicher Weitendorf (Wildon) ins Spiel: Dort entstehe viel Abwärme, die derzeit ungenutzt bleibe. Das könnte einen großen Teil der Energiekosten abfedern.

Andere geprüfte Möglichkeiten seien hingegen wieder vom Tisch, sagt er. Standorte wie Schloss Halbenrain oder landeseigene Liegenschaften im Bereich von Landwirtschaftsschulen hätten sich nach Prüfung nicht als realistische Lösung erwiesen.

Peter Praschag will eine Entscheidung – und zwar bald. Denn er werde nicht jünger, sagt er. Es gehe darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen und Turtle Island endlich auf stabile Beine zu stellen.