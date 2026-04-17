Frühzeitig geregelt hat die Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH die Übergabe an ihrer Spitze. Mittels Aussendung teilte der größte Wasserversorger in der Südsteiermark mit, wer Franz Krainer als Geschäftsführer nachfolgen wird. Dieser leitet die Geschicke des Unternehmens seit 2010 und wird mit Ende des Jahres in den Ruhestand treten.

Dienstantritt im Oktober

Bis dahin wird er seinen Nachfolger unterstützen, der bereits mit 1. Oktober seinen Dienst antritt. Dabei handelt es sich um Martin Bauer. Der in Gabersdorf lebende Vater von drei Kindern setzte sich in einem Ende November des vergangenen Jahres gestarteten Auswahlprozess gegen mehr als 80 Bewerber durch.

Einstimmig bestellt

Seine Bestellung erfolgte einstimmig durch die drei Eigentümergemeinden Leibnitz, Gabersdorf und St. Georgen an der Stiefing. „Uns war besonders wichtig, diese Schlüsselposition ausschließlich nach fachlicher Qualifikation und persönlicher Eignung zu besetzen. Die einstimmige Entscheidung unterstreicht die hohe Kompetenz von Martin Bauer“, heißt es seitens der Eigentümervertretung.

Einschlägige Erfahrung

Der designierte Geschäftsführer absolvierte ein Studium der Elektrotechnik-Wirtschaft an der TU Graz sowie ein Executive-MBA-Programm an der California Lutheran University. Beruflich verfügt er über umfassende Erfahrung im Bereich Energie bzw. kritischer Infrastruktur. Zuletzt war er unter anderem als Geschäftsführer der Murkraftwerk Graz Errichtungs- und Betriebs GmbH tätig.

Bauer sieht seiner neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen: „Die Trinkwasserversorgung ist eine der zentralen Infrastrukturen unserer Region. Ich freue mich sehr über das Vertrauen und darauf, gemeinsam mit dem Team die erfolgreiche Arbeit weiterzuführen und zukunftsfit auszubauen.“