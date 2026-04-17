Nach dem aufsehenerregenden Vorfall am Hauptplatz in Leibnitz konnte die Polizei einen 18-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Leibnitz als Tatverdächtigen ausforschen. Laut Polizei wurde der junge Mann vor allem aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise ermittelt. Die Beamten stellten eine Schreckschusswaffe sicher, bei der es sich um die mutmaßliche Tatwaffe handeln dürfte.

18-Jähriger geständig: Schüsse aus „Spaß“

Der 18-Jährige war laut Ermittlern selbst der Lenker des Wagens. Bei seiner ersten Einvernahme zeigte er sich geständig – er habe lediglich aus „Spaß“ gehandelt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll sich noch eine weitere Person im Auto befunden haben. Diese wird nun von der Polizei als Zeuge einvernommen.

Aus offenem Fenster in die Luft geschossen

Der Vorfall hatte am Donnerstagabend für große Unruhe in Leibnitz gesorgt. Kurz nach 18 Uhr war ein dunkler Audi über den Hauptplatz gefahren; aus dem offenen Fenster wurde in die Luft geschossen. Danach raste das Auto mit quietschenden Reifen davon. Verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.